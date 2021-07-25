Menemenspor 3 takviye daha yapacak

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Menemenspor 3 takviye daha gerçekleştirecek.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Menemenspor 3 takviye daha gerçekleştirecek. Hazırlıkların çok verimli sürdüğünü dile getiren teknik direktör Cenk Laleci, "Şu ana kadar bize katkı sağlayacak isimleri kadromuza dahil ettik. Lig başlayana kadar 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sağ ve sol kanat için görüşmelerimiz var, bir de stoper istiyoruz. Eksiklerimizi kapatıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Ayrıca genç ve gelecek vaad eden futbolcularımız da mevcut kadromuzda yer alıyor. Menemenspor yine vitrin olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı