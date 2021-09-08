Menemenspor, 3 futbolcuyu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mickael Franck Pote, Muhammed Himmet Ertürk ve Oğuzhan Çapar ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mickael Franck Pote, Muhammed Himmet Ertürk ve Oğuzhan Çapar ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Giresunspor oynayan orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Kayserispor'da top koşturan stoper Oğuzhan Çapar ve Bandırmaspor'da oynayan Beninli forvet Mickael Franck Pote ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör