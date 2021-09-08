Menemenspor, 3 futbolcuyu transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor, 3 futbolcuyu transfer etti

Menemenspor, 3 futbolcuyu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mickael Franck Pote, Muhammed Himmet Ertürk ve Oğuzhan Çapar ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mickael Franck Pote, Muhammed Himmet Ertürk ve Oğuzhan Çapar ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Giresunspor oynayan orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Kayserispor'da top koşturan stoper Oğuzhan Çapar ve Bandırmaspor'da oynayan Beninli forvet Mickael Franck Pote ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Şenol Güneş, ağır fatura kesebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Menemenspor, 3 futbolcuyu transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:31:34. #1.15#

title