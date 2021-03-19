Menemenspor: 3-0
19.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:14
STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Emrah Ünal (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxxx), Murat (xxx), Mehmet Erdem (xx), Thiam (xx) (Dk. 75 Zeki xx), Scuk (xxx) (Dk. 86 İlhan), Kappel (xx) (Dk. 67 Ziya xx), Regattin (xxx) (Dk.
STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Oğuz Kağan ÇÇalışır (xx), Emrah Ünal (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxxx), Murat (xxx), Mehmet Erdem (xx), Thiam (xx) (Dk. 75 Zeki xx), Scuk (xxx) (Dk. 86 İlhan), Kappel (xx) (Dk. 67 Ziya xx), Regattin (xxx) (Dk. 86 Eren), Erhan (xxx) (Dk. 75 Mossoro xx), Paixao (xxx)MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Rıdvan (x) (Dk. 75 Berkay x), Furkan (x), Domgjonas (x), Emir Han (x), Ba (xx), Traore (x) (Dk. 46 Tidjani x), Mohamed (xx), Tayfun (x) (Dk. 80 Bekircan x), Rasheed (x) (Dk. 61 Mehmet x), Okan (x) (Dk. 46 İsmail Haktan x)GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 71 İbrahim, Dk. 24 Regattin (Altay)SARI KARTLAR: Emirhan, Rıdvan (Menemenspor)Spor Toto 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay, 27'nci haftanın açılış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Altay'ın gollerini 6 ve 71'inci dakikalarda İbrahim Öztürk, 24'üncü dakikada ise Regattin kaydetti.Bu sonuçla iki İzmir ekibinden üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay 50 puana ulaşırken, galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Menemenspor 28 puanda kaldı. Müsabakanın son dakikalarında oyuna alınmamasına sinirlenen Altaylı forvet Deniz Kadah, teknik direktör Osman Özköylü'ye tepki göstererek maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu.6'ncı dakikada Altay golü buldu. Serbest vuruş organizasyonunda sağ çaprazda topla buluşan Erhan ceza sahasına doldurdu. Savunmadan ileri çıkan İbrahim, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0.10'uncu dakikada soldan çalımlarla Menemenspor ceza sahasına giren Erhan'ın sert şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.12'nci dakikada Menemenspor tehlikeli geldi. Orta sahadan kaptığı topla sağ kanattan ilerleyen Mohamed'in ceza yayı önünden düzgün vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.21'inci dakikada sağdan Mohamed'in ortasında arka direkte Rasheed, yakın mesafeden topu auta yolladı.24'üncü dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Paixao'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Batuhan'dan sıyrılıp sert bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 2-0.28'inci dakikada Tayfun'un sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Okan'dan seken topa arka direkte Domgjonas ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Regattin yerden kesti, Erhan'ın ceza sahasındaki gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.70'inci dakikada Altay atağında soldan Regattin'in yerden ortasında Paixao'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Batuhan'ın çeldiği topu Ziya tamamladı, bu kez savunma golü önledi.71'inci dakikada ev sahibi ekipte Erhan'ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen İbrahim kafayla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.77'nci dakikada soldan Ziya'nın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Paixao kötü bir vuruşla topu auta yolladı.
85'inci dakikada Mossoro'nun sağdan ortasında Paixao vurdu, kaleci Batuhan topu son anda kornere çeldi. Altay, derbiden 3-0'lık zaferle ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ