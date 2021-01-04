Menemenspor: 3-0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Gökhan Memişoğlu (xx), Uygar Bebek (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Tarık (xx), Tayyip (xxx), Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx) (Dk.87 İzzet ?), Hasan (xxx) (Dk.70 Sinan ?), Gökhan (xx), Pa Dibba (xxx)(Dk.87 Sedat ?), Emircan (xxx)(Dk.71 Yunus ?), Mehmet Akyüz (xx) (Dk.52 Lanzafame xx)MENEMENSPOR: Selmani (x) - Emre (xx), Furkan (xx), Adamu (xx) (Dk.86 Bekir ?), Taşkın (xx), Tıdjani (xx)(Dk.76 Vedat ?), Şeref (xx) (Dk.45 Mehmet x), Tayfun (xx) (Dk.45 Murat x), Rasheed (xx) (Dk.64 Kubilay x), Davıd (xx), Rıdvan (xx)GOLLER: Dk. 8 Tayyip, Dk.30 Hasan, Dk.45 Emircan (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Pa Dibba, Rassoul (Adana Demirspor) - Tidjani (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u ilk yarı bulduğu 3 golle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.8'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasına, yükselerek kafa vuran Tayyip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Pa Dibba'nın pasında ceza sahası içerisine giren Hasan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.45'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Topu kontrol eden Emircan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.66'ncı dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Selmani, topu kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 3 puan'ın sahibi oldu.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI