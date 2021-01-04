Menemenspor: 3-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemenspor: 3-0

04.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:01
Menemenspor: 3-0

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Gökhan Memişoğlu (xx), Uygar Bebek (xx)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Tarık (xx), Tayyip (xxx), Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx) (Dk.87 İzzet ?), Hasan (xxx) (Dk.70 Sinan ?), Gökhan (xx), Pa Dibba (xxx)(Dk.87 Sedat ?), Emircan (xxx)(Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Gökhan Memişoğlu (xx), Uygar Bebek (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Tarık (xx), Tayyip (xxx), Rassoul (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (xx) (Dk.87 İzzet ?), Hasan (xxx) (Dk.70 Sinan ?), Gökhan (xx), Pa Dibba (xxx)(Dk.87 Sedat ?), Emircan (xxx)(Dk.71 Yunus ?), Mehmet Akyüz (xx) (Dk.52 Lanzafame xx)MENEMENSPOR: Selmani (x) - Emre (xx), Furkan (xx), Adamu (xx) (Dk.86 Bekir ?), Taşkın (xx), Tıdjani (xx)(Dk.76 Vedat ?), Şeref (xx) (Dk.45 Mehmet x), Tayfun (xx) (Dk.45 Murat x), Rasheed (xx) (Dk.64 Kubilay x), Davıd (xx), Rıdvan (xx)GOLLER: Dk. 8 Tayyip, Dk.30 Hasan, Dk.45 Emircan (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Pa Dibba, Rassoul (Adana Demirspor) - Tidjani (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u ilk yarı bulduğu 3 golle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.8'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasına, yükselerek kafa vuran Tayyip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Pa Dibba'nın pasında ceza sahası içerisine giren Hasan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.45'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Topu kontrol eden Emircan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.66'ncı dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Selmani, topu kornere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 3 puan'ın sahibi oldu.


- Adana
Menemenspor: 3-0
Menemenspor: 3-0
Menemenspor: 3-0
Menemenspor: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kasım Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor: 3-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 21:02:03. #1.14#
title