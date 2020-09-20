Menemenspor: 1-1
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Menemenspor: 1-1

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx) - Hayrullah (xx) (Dk. 60 Kerem), Sadi (xx), Mamadou Diarra (xxx), Hüsamettin (xx), Mehmet Taş (xx), Helder Tavares (x) (Dk. 46 Ibrahima Balde xx), Jan Nalepa (xxx), Muhammet Himmet (xx) (Dk.

Menemenspor: 1-1
20.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:27

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)

GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx) - Hayrullah (xx) (Dk. 60 Kerem), Sadi (xx), Mamadou Diarra (xxx), Hüsamettin (xx), Mehmet Taş (xx), Helder Tavares (x) (Dk. 46 Ibrahima Balde xx), Jan Nalepa (xxx), Muhammet Himmet (xx) (Dk. 60 Sergio Junior x), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 90+2 Sergen), Eren (xx) (Dk. 85 Erol Can)MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Yusuf (xx), Furkan (xx), David Domgjoni (xx), Sikiru Olatunbosun (xx), Murat Erdemir (xx) (Dk. 85 Batuhan), Tayfun (xx), Mehmet Aytemiz (xx) (Dk. 71 Bekir Can), Ibrahim Rasheed (xxx), Anane Tidjani (xx) (Dk. 81 Oğuz Han), Murat Elkatmış (xx)GOLLER: Dk. 75 Ibrahima Balde (Giresunspor), 90+5 Ibrahim Rasheed (Menemenspor)SARI KARTLAR: Eren (Giresunspor) - Sikiru, David, Yusuf (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

16'ncı dakikada Mehmet Aytemiz orta sahadan aldığı topla kaleye yöneldi, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşündü. Vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.37'nci dakikada Tidjani sol kanattan ceza sahasına girip yakın kale direğine ortaladı. Rasheed'den önce araya giren Diarra topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi.42'nci dakikada orta sahadan ayağa paslarla oyunu rakip kaleye yıkan Giresunspor'da Muhammed Himmet'in sağ kanattan ortaladığı topu Furkan kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Hayrullah'ın müdahalesinden sonuç çıkmadı.58'inci dakikada Rasheed kaleci Togahan ile karşı karşıya kaldı. Tolgahan erken çıkarak rakibine gol şansı vermedi. Dönen topa Mehmet Aytemiz vurdu fakat Tolgahan bir kez daha başarılıydı.75'inci dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest atışta oyuna sonradan giren Balde'nin kafa vuruşunda kaleci Selmani'nin ters hamlesiyle top filelerle buluştu: 1-0.90+2'nci dakikada ceza sahasında çapraz açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sergio Junior'un aşırtma vuruşu üstten auta gitti.90+5'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rasheed kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasına Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.


- Giresun

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hakan KABAHASANOĞLU
Hakan KABAHASANOĞLU
DHA Editörü
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