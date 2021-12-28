Menemen Zabıtası'ndan 'Fiyat' Denetimi

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Menemen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince denetimler yapıyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti.

İlçe merkezindeki esnafın, fahiş fiyatlara karşın duyarlı olduğu gözlendi. Tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi.

Ekiplerin düzenli olarak sahada denetim yapacağını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Halkımızın aldatılmaması ve vatandaşlara fahiş fiyattan ürün satılmaması ile ilgili tedbirleri hep beraber alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere milletimizi mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz rutin kontrollerini artırdı. Yapılan denetimde Menemen esnafımızın bu konuda duyarlı olduğunu gözlemledik. Konuyla ilgili bize gelecek olan tüm şikayetlerin anında gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

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Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerin 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde devam edileceği, kanun hükümlerine riayet etmeyenlerin 444 80 08 ve Alo 153 numaralı Belediye Çağrı Merkezine bildirilmesi durumunda ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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