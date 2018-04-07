Menemen Ticaret Odası Menemen Ziyaretlerini Sürdürüyor

Menemen Ticaret Odası (MTO) seçimli genel kurulu öncesi adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Oda seçimleri öncesi Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral, bazı yönetim kurulu üyeleri ve yeni yönetimde görev almak isteyen adaylarla birlikte Menemen ziyaretlerini sürdürüyor . Ziyaretler kapsamında ekip sırası ile Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, Belediye Başkanı Tahir Şahin,İlçe Emniyet Müdürü Hakan İncili 'yi ziyaret etti.

Güral;"Menemen ekonomisine katkı yapmak için her zaman vardık. Yine varız. Politikamız hizmette sınır ve sınır yoktur. Devletimizin her zaman yanındayız ." dedi. - İZMİR