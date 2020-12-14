Menemenspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 14. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Menemen Spor - İstanbulspor maçıdır. Peki Menemen Spor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Menemen Spor - İstanbulspor maçıdır. Peki Menemen Spor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

MENEMEN SPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Menemen Spor - İstanbulspor maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

MENEMEN SPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Menemen Spor - İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

MENEMEN SPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Menemen İlçe Stadı, İzmir'de oynanacak.

MENEMEN SPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ(1. Yardımcı Hakem)

ALİ CAN ALP(2. Yardımcı Hakem)

RAŞİT YORGANCILAR(Dördüncü Hakem)

A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)