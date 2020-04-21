Menemen şehir parkında yapımı devam eden inşaatın kaçak olduğu iddiası AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, şehir parkında yapılan binanın kaçak olduğunu ve inşaatının devam ettiğini öne sürdü.

AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, şehir parkında yapılan binanın kaçak olduğunu ve inşaatının devam ettiğini öne sürdü.

Demircioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menemen Belediyesinin şehir parkında kaçak bir yapı inşa ettiğini, buranın önce kafe olacağını açıklandığını tepkilerden sonra tuvalete dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

Bu bölgede ağaçların kesildiğini ve taşındığını kaydeden Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Tuvaletten sonra en son bir Menemen'le alakalı bir müze yapılacağı gündeme geldi. Bunla alakalı imar yasasında olduğu gibi 5000'lik planların büyükşehirden geçmesi, 1000'lik planlarında buradaki imar komisyonundan geçmesi gerekiyor. Ben aynı zamanda imar komisyonu üyesiyim. Bu konu 5000'lik plan büyükşehirde komisyonda görüşüldükten sonra yasal olarak bunun bir askı süreci vardır. Henüz bir karar alınmış ve o askı sürecine geçilmemişken Kovid-19'un bu telaşeli ortamında bu inşaatın gayri nizami devam etmesi kanunsuzdur. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u, ekibini ve yöneticilerini uyarıyoruz. Bu kanunsuz işe bir 'dur' deyin. Menemen'in yeşilini Menemen'in ormanını ve Menemen'in haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA