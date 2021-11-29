Menemen Reis'ini Bağrına Bastı

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - İzmir'de Alsancak Stadı ile yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Coşkulu kalabalık, alkış ve pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini duyurdu. Çiftçiler traktörlerine, 'Ekonomik kurtuluş savaşında reisimizin yanındayız', "Oyunun farkındayız, devletimizin yanındayız' pankartları asarken, vatandaşlar da balkonlarından karanfiller attı. Miting alanını dolduran Menemenlilerin de mutlulukları yüzlerine yansıdı.

PEHLİVAN: YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndan halka hitap eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Birlik ve beraberliğimizin teminatı, saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kentimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu nazik ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız, güç verdiniz. Sağ olun, var olun. Siz, 20 yılda başardıklarınızla ülkemizin kaderini değiştirdiniz. Bizler de sizden aldığımız ilhamla inşallah Menemenimizin maküs kaderini değiştireceğiz. Sizin 'halka hizmet, hakka hizmet' düsturunuzla Menemenli hemşerilerimizin yıllardır hayalini kurduğu, özlemle beklediği hizmetlere kavuşturuncaya kadar hep çalışacağız, çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yüce gönlündeki yerimizi alıncaya kadar asla yorulmayacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Son Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Menemen'de milletin sevdalısı, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı karşılıyoruz. Coşku ve heyecanınıza maşallah. 2023'te yeniden rekor oyla Cumhurbaşkanımızı seçmeye var mıyız? Cumhurbaşkanım, işte Menemen işte İzmir işte 2023'e giden yolda heyecanla, kararlılıkla sizi rekor oyla seçmeye hazır kadrolar burada" diyerek sözü Erdoğan'a bıraktı.

ERDOĞAN: MUHTEŞEMSİN MENEMEN

Menemenlilere seslenen Erdoğan, "Menemen, maşallah. Nedir bu hal? Muhteşemsiniz. Menemen, bana şimdiden 2023'ün müjdesini veriyor. Durmak yok, yola devam. Kadın kardeşlerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. İnşallah gece-gündüz demeden 2023'e hazırlanıp 2023'te de sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Şimdi gelirken çiftçilerimizi traktörleri ile gördüm. Allah'ıma şükrettim. Bayraklı'da yapımını tamamladığımız 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Biz de laf ola, beri gele yok. Biz sözü verdik mi verdik. Süratle de deprem konutlarını bitirip sahiplerine teslim edeceğiz dedik mi, dedik. Zamanında da teslim ettik. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor" dedi. Mitingde, konuşmaların ardından 96 tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Cahit Özkan, İzmir milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve belediye başkanları katıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Tarihi Taşhan'da düzenlenen 'Engelleri Birlikte Aşalım' programına katıldı. Program basına kapalı olarak düzenlendi.

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