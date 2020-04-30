Menemen iş dünyası "nefes" alacak Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy ve Denizbank Menemen Şube Müdürü M.Ünal Bozkurt'un ortaklaşa düzenlediği toplantıda TOBB Nefes Kredisi'nin detayları paylaşıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Covid-19 salgını nedeniyle üyelerinin içinde bulunduğu finansal sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği"nin (TOBB) Denizbank ve KGF ile imzaladığı düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole Oda olarak kendilerinin de katkı sağladığını söyledi.

Oda üyelerinin üst limit 100 bin TL olmak üzere, 12 ay vadeli, brüt faiz oranı aylık yüzde 0,625, yıllık yüzde 7,50 faiz oranlı kredi kullanabileceklerini söyleyen Süsoy, "Giderek zorlaşan ekonomik koşullar içerisinde, üyelerimize düşük faizli bu kredinin hayırlı olmasını diliyoruz. Üyelerimiz kampanyadan yararlanmak için nasıl başvurmaları gerektiği konusundaki detaylı bilgilere Oda web sitesinden ulaşabilirler" dedi.

Yıllık faiz yüzde 7.5

TOBB Nefes Kredisi'nin katılımcı bankası olan Denizbank'ın bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, KOBÎ'lere nefes aldıracağını söyleyen Denizbank Menemen Şube Müdürü m. Ünal Bozkurt, "Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay süresince anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. KOBİ'Ierin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gören Denizbank, bu amaçla TOBB öncülüğünde yeni bir anlaşmaya imza attı" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler