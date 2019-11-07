Menemen'in kozu savunması
TFF 1'inci Lig'de 11'inci haftada deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Ekol Göz Menemenspor, savunma performansına güveniyor.
TFF 1'inci Lig'de 11'inci haftada deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Ekol Göz Menemenspor, savunma performansına güveniyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı.
Rakip forvetlere geçit vermeyen sarı-lacivertli takım son 4 haftada Adana Demirspor ve Ümraniyespor'u 1-0, Altay'ı 2-0 yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak duvar ördü. Bu başarıda Canberk, Trtovac, Ali, Ercan, Alberk gibi savunma oyuncularının yanı sıra Arnavut kaleci Selmani'nin kritik kurtarışları da etkili oldu.
- İzmir