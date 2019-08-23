Menemen'in çehresi değişiyor

23.08.2019 14:51

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'a bağlı Yeğenoba Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturarak, yeni sondajdan mahalleye su vermeye başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'ne kazandırılan içme suyu sondajının enerji nakil ve terfi hatları döşenerek, mahalleye su verilmeye başlandı.

"ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUM"

Yeğenoba Mahalle Muhtarı Mehmet Acun, MASKİ Genel Müdürlüğünün mahalledeki çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi. Acun, "Mahallemizdeki içme suyu sondajı ile su verilmeye başlandı ve sıkıntı kalmadı. Vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşmuş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler