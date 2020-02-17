Menemen Fenerbahçeliler Derneğinde kongre heyecanı
Menemen Fenerbahçeliler Derneğinin gerçekleşen olağan kongresinde, mevcut başkan Emrah Gemlik tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.
Menemen Fenerbahçeliler Derneğinin gerçekleşen olağan kongresinde, mevcut başkan Emrah Gemlik tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.
Menemen Fenerbahçeliler Derneğinde kongre heyecanı vardı. Olağan kongrede mevcut başkan Emrah Gemlik, tek aday olarak seçime girdi. Güven tazeleyen Gemlik, yeniden başkan seçildi.
Gemlik, seçim sonrasında yaptığı açıklamada oy verenlere teşekkür etti. - İZMİR