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Menemen Fenerbahçeliler Derneğinde kongre heyecanı

Menemen Fenerbahçeliler Derneğinin gerçekleşen olağan kongresinde, mevcut başkan Emrah Gemlik tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20
Menemen Fenerbahçeliler Derneğinde kongre heyecanı

Fenerbahçeliler Derneğinin gerçekleşen olağan kongresinde, mevcut başkan tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.


Menemen Fenerbahçeliler Derneğinde kongre heyecanı vardı. Olağan kongrede mevcut başkan Emrah Gemlik, tek aday olarak seçime girdi. Güven tazeleyen Gemlik, yeniden başkan seçildi.


Gemlik, seçim sonrasında yaptığı açıklamada oy verenlere teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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