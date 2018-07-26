Menemen'den Tatsız Prova

AFYONKARAHİSAR'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, Gazişehir Gaziantep'le oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

Menemen'den Tatsız Prova

AFYONKARAHİSAR'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, Gazişehir Gaziantep'le oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

Teknik direktör Suat Kaya tüm futbolcularına şans verirken, en kısa zamanda hazır hale geleceklerini söyledi. Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Kaya, "Çok sıkı çalışıyoruz. Gazişehir Gaziantep'le oynadığımız maçta eksikliklerimizi daha iyi gördük. Her geçen gün toparlanıyoruz. Sezona en iyi şekilde başlangıç yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İzmir

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