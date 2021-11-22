Menemen'de Yunus Emre'ye yakışan anma

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Murat Ünsal, "Doğruluk, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleriyle yüzyıllardır insanlığa yol gösteren Türk düşünürü olan şair Yunus Emre, duru Türkçesiyle bizim bir yol göstericimizdir" dedi.

2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu yıl aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda Menemen Belediyesi tarafından 'Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenlendi. Menemen Belediye Başkan Vekili Murat Ünsal'ın ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına; Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

YUNUS EMRE'Yİ ANLATAN SERGİ

Anma programında İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özveriyle hazırlanan Yunus Emre temalı 'Sevelim Sevilelim' adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Başkan Vekili Ünsal, Yunus Emre'nin, vefatının 700. Yılında UNESCO'nun anma ve kutlama yıldönümleri listesine eklenmesinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesinin, Türk diline ve bu dili eserleriyle yaşatan ulu şahsiyetlere sahip çıkmak için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yunus Emre'nin Anadolu insanının hem gönül hafızası, hem boy aynası olduğunu ifade eden Ünsal, "Çünkü Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan halk şairi Yunus Emre, Türkçe'nin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük etmiştir. Bu kapsamda işgal altındaki Anadolu topraklarında yaşamış halka manevi rehberlik ederek, önemli bir sorumluluk yüklenmiştir" dedi.

Dilin bir milletin temel dinamiği, milleti millet yapan ana unsur olduğuna dikkat çeken Ünsal, "Bu yüzden Türkçemize sahip çıkmak önemli bir sorumluluğumuzdur. İşte bu aşamada arı, duru Türkçesi ile Yunus Emre bizim bir yol göstericimizdir. Bütün sözlerini gizemli bir nehir gibi değil, herkesin anlayabileceği şekilde, su gibi ifade etmiştir. Onu bu anlamda farklı kılan da duru Türkçesidir.

Doğruluk, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri ve duru Türkçesiyle yüzyıllardır insanlığa yol gösteren Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'yi vefatının 700. Yılında rahmetle anıyorum. Bu programda emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Program Yunus Emre'nin Türkçe'nin önemini vurgulayan; sevginin, kardeşliğin, dostluğun, birlik ve barışın sözcüsü haline gelen şiirlerinden yola çıkılarak edebi kimliğini ve insani değerlerini ele alan panel ile devam etti.

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi Başkanı Levent Ertekin'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan, 'Yunus Emre ve Türkçemiz', Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Erdoğan, 'Tasavvuf Edebiyatı ve Yunus Emre', Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Türkeri ise 'Yunus Emre'de Etik Değerler' konularını ele aldı.

Panel sonrasında ise Şef Tunca Yüksel yönetiminde TRT İzmir Radyosu ses ve saz sanatçıları tarafından Yunus Emre'nin bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir konser icra edildi.

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