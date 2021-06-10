Menemen'de Yerli Tohumlar Toprakla Buluştu
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Menemen'de Yerli Tohumlar Toprakla Buluştu

Menemen'de Yerli Tohumlar Toprakla Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyeden vatandaşlara 200 bin fide desteğiMenemen Belediyesi, ilçede yerel tohumun üretimini teşvik etmek, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için harekete geçti.

Belediyeden vatandaşlara 200 bin fide desteği

Menemen Belediyesi, ilçede yerel tohumun üretimini teşvik etmek, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için harekete geçti. Bu kapsamda Menemen Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 65 mahalle muhtarına teslim edilen toplam 200 bin yerli tohum fideleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Menemen'in tarım alanında çok zengin bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemenimizde tarımın daha iyi yerlere gelmesi ve nitelikli tarımın artması en büyük arzumuz… Nesillerden nesillere aktarılacak olan bu kıymetli tohumları, üreticilerimize vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı ürünlerle ilçemizin en güzel lezzetlerini kıymetli halkımıza dağıtıp, gelecek nesillere de bu güzel tohumları ulaştırmak istiyoruz. Üreticilerimizin, çiftçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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