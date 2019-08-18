Menemen'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

18.08.2019 19:02

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet taş kitabe ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir İstihbarat şube ekipleri ile yapılan ortak operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet kitabe ele geçirilirken, S.Ö., İ.Ö. ve Ö.İ. isimli 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin adli makamlara sevki yapıldı. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA