Menemen'de spor dolu yaz

Menemen Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Sporun hayatımız için çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, daha sağlıklı gelecek için mutlaka spor yapmalı. Bunun için tüm hemşehrilerimizi ilçemizin birçok noktasında hizmet vereceğimiz spor kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

Menemen Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla Yaz Spor Okullarına kayıt almaya başladı. Yaz Spor Okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. Kayıtları 2 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okulları'nda çocuklar hem enerjilerini atacak ve eğlenceli zaman geçirecek hem de spor yeteneklerini keşfedecek.

8 FARKLI TESİSTE 11 SPOR EĞİTİMİ

Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 8 farklı spor tesisinde düzenlenecekYaz Spor Okulları kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, kick boks, güreş, jimnastik, satranç, judo branşlarında eğitim verilecek. Ayrıca özel çocuklar da yine yüzme, basketbol ve voleybol kurslarından yararlanabilecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler; Gölpark, Kent 2 Spor Salonu ve Menemen Belediyesi Ek Hizmet Binasından başvuru yapabilecekler.

PEHLİVAN: HAYDİ KURSLARA

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor yaparak sağlıklı yaşamalarının esas hedef olduğunu kaydeden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 11 farklı branşta yaz spor okulumuz hizmet verecek. Çocuklarımızın gelecekte hem sağlıklı büyümelerini hem başarılı bir sporcu olmalarını istiyoruz. Tüm çocuklarımızı kurslarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler