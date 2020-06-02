Menemen'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde bir ahırdan 17 küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir ahırdan 17 küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Koyundere Semti'nde C.E'ye ait ahırda bulunan 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Zanlıların bir minibüsle olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu, şüpheliler F.E. ve C.A'nın ev ve ahırlarında arama yapıldı. Aramada hayvanların 7'si bulundu.

F.E. ve C.A, gözaltına alınırken, hırsızlıkta kullanıldığı belirtilen minibüs yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA