Menemen'de Kıran Kırana Şampiyona
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Menemen'de Kıran Kırana Şampiyona

Menemen'de Kıran Kırana Şampiyona
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kick Boks Ege Bölge Şampiyonası, Menemen Belediyesi'nin destekleriyle Gölpark'taki Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kick Boks Ege Bölge Şampiyonası, Menemen Belediyesi'nin destekleriyle Gölpark'taki Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. İki gün süren şampiyonaya yıldızlar kategorisinde 170 sporcu, büyükler K-1 kategorisinde 26 ve genç K-1 kategorisinde ise 4 sporcu olmak üzere toplam 200 sporcu katıldı.

Büyük mücadelelerin sahne olduğu şampiyonaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kıckboks İzmir İl Temsilcisi İhsan Akgün, Menemen Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Menemen Belediye Spor Kulübü sporcuları, kıran kırana geçen şampiyonayı 4 birincilik, 4 ikincilik bir de üçüncülükle tamamladı.

PEHLİVAN: SPORUN KAYBEDENİ YOKTUR

Şampiyonada konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerde, sportif etkinliklerde yer almasını, sosyal bireyler olmasını çok önemsiyoruz. Bu bilinçle, Menemen Belediyesi olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için 11 branşta spor kursu açtık. Alanında uzman öğreticilerimizle Tük sporuna yetenekli ve nitelikli gençler kazandırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz ki spor alanında önemli bir mesafe kat ettiğimizi Tokyo 2020 olimpiyatlarında gösterdik. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ilçemize değer katacak her projenin her zaman destekçisiyiz. Ben sporun kaybedeni yoktur görüşündeyim. Turnuvaya katılan, emek veren tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

KESİCİ: BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks müsabakalarında ülkemize altın madalya getiren Busenaz Sürmeneli'nin "Bir ölürüz, bin diriliriz" sözlerini hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Milli sporcularımız ülkemizi Tokyo'da çok iyi temsil etti. Bizim geçlerimize güvenimiz sonsuz. Hep birlikte Türk sporunu daha iyi yerlere taşımak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Spor İl Müdürü Eskici, spora ve sporculara desteklerinden dolayı Başkan Vekili Pehlivan'a plaket takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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