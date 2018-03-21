Menemen'de Kaya Rotayı Çizdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'u 2-0 yenerek 2 puan farkla liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya önlerindeki 5 haftanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu süreçte Mersin İdmanyurdu (D), Sivas Belediyespor, Tuzlaspor (D), Bodrumspor ve Bucaspor'la (D) karşılaşacaklarını belirten Kaya, "Bu periyotta oynayacağımız tüm takımların bir hedefi var. Mersin prestij mücadelesi veriyor. Sivas Belediyespor ise bizim gibi zirveyi hedefliyor. Tuzlaspor, Bodrumspor ve Bucaspor kümede kalmak için çok kritik karşılaşmalar oynayacak. Çok dikkatli olmalıyız. Hedefimiz tüm karşılaşmaları kayıpsız geçmek. Artık yolun sonuna geldik. Şampiyonluk yarışında ilk 4 takımın puanları birbirine çok yakın. Ben takımıma inanıyorum, maçlardan alnımızın akıyla ayrılacağız" dedi - İzmir