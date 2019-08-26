Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle ankara'ya geldi

26.08.2019 23:28

İZMİR'in Menemen ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri ardından işçi olarak çalıştığı belediyedeki işine son verilince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Menemen'den bisikletle yola çıkan Bayram Akbaş (49), Ankara'ya ulaştı. Akbaş, siyasi amacının olmadığını, haksızlığa karşı mücadele vermek için yola çıktığını söyledi.

Menemen Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Serdar Aksoy'un seçimi kazanması ardından Haziran ayında 284 işçinin işine son verildi. İşten çıkarılanlar arasında yer alan evli ve 4 çocuk babası Bayram Akbaş, kendisi ve işsiz kalan diğer arkadaşları adına hak arama mücadelesi başlattı. Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek ve derdini anlatmak amacıyla 20 Ağustos Salı günü Menemen'den bisikletiyle yola çıktı. Menemen-Ankara arasında yaklaşık 610 kilometrelik yolu bisikletiyle kat eden Akbaş, 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı.

'KILIÇDAROĞLU'NA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATACAĞIM'

Akbaş, CHP Genel Merkezi'ne gitmeden önce DHA'ya açıklama yaptı. Akbaş, siyasi amacının olmadığını, haksızlığa karşı mücadele vermek için yola çıktığını söyledi. Menemen Belediye Başkanı Aksoy tarafından kıdem tazminatı ve diğer alacakları ödenmeden işten çıkarıldıklarını ileri süren Akbaş, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'ndan verdiği söze sadık olmasını isteyeceğiz. Ben 20 Ağustos Salı günü Menemen Belediyesi önünden yola çıktım. Sırasıyla Manisa, Salihli, Uşak, Afyon, Sivrihisar, Polatlı ve en son bugün 7'inci gün, Ankara'dayım. 610 kilometre yaklaşık yol kat ettim. Bunun 100-110 kilometresi yürüyerek, 500 kilometre de pedal çevirdim. Bir sefer lastiğim patladı yolda, sağ olsun bir güvenlikçi kardeşimiz yardımcı oldu. Şimdi ben Genel Başkanla görüşmeye, verdiği sözü hatırlatmaya gidiyorum, bu mağduriyeti gidermesini isteyeceğim. Tek amacımız kendisiyle görüşmek, sözünü hatırlatmak, yani söz vermek öyle kolay değil, 80 milyon insanın karşısında söz vermişsiniz, biz de diyeceğiz ki bu arkadaşlar mağdur, biz de mağduruz, burada dosyalarımız belgelerimiz var, bu sözü yerine getirin."

'GÖRÜŞEMEZSEK EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yola çıkmadan önce CHP genel merkezini telefonla arayarak Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu istediğini; ancak kendisine randevu verilmediğini anlatan Akbaş, "Bu akşam artık ayarlayabilirsem randevuyu veya kabul ederlerse kendisiyle birebir görüşüp dosyamızı sunacağız ve gideceğiz; ama yok derlerse eylemimizi CHP Genel Merkezi önünde sürdüreceğiz. Verdiği sözü tutana kadar eylemimize devam etmekte kararlıyız. Benimle görüşmezse bekleyeceğim, oradan Meclis'e gideceğim. Yani ben bir şekilde görüşeceğim. Görüşemezsem artık son çare verdiği sözü tutmayacağına kanaat getireceğim. ya da onda olmayan bir nitelik için söz verdiğine inanarak Anıtkabir'e çıkacağım. Oradan derdimi anlatıp evime gideceğim. Umarım 1 haftadır çektiğim yorgunluğa değer ve iyi bir sonuç alırız, arkadaşlar işine kavuşur, biz de kıdem tazminatlarımızı alırız, hele bir de işimize dönersek çıkar ekranlarda teşekkür ederiz, sözlerinin eri olduğunu belirtiriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA