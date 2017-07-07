Menemen'de İlk Badem Heyecanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında Menemen ilçesi İğnedere köyünde yapılan badem ağaçlandırma çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başladı.



Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında Menemen'de 100 dekarlık sahada dikilen 2 bin 800 badem ağacı 24 aileye ek gelir kapısı sağladı.



Orman teşkilatı tarafından aile başına 120 ağaç düşecek şekilde dağıtılan badem fidanları ilk meyvelerini vermeye başladı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların kalkınmasına destek olduklarını vurgulayarak, "Menemen'deki vatandaşlarımız için önemli projeler hayata geçiriyoruz. 2014'te toprakla buluşturduğumuz badem ağaçlarının yanı sıra 2016 yılında da bin 100 dekara 2 bin 900 adet zeytin dikip vatandaşlarımıza teslim ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarımız bütün yurtta sürecek." açıklamasında bulundu.