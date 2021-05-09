Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menemen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Menemen ilçesinde meydana geldi. Aliağa istikametine doğru seyir halindeki Ozan K.'nın kullandığı 35 HDZ 84 plakalı otomobil, trafik ışıklarında sola dönüş için sol şeritte bekleyen Fırat E.'nin kullandığı 35 ADS 434 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, trafik lambalarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İZMİR

Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemen'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:28:13. #1.16#

title