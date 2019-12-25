Menemen'de çevre örgütleri, parktaki inşaata tepki gösterdi

25.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:20

Menemen Çevre ve Dayanışma Platformu üyeleri, Menemen Şehir Parkı'nda belediye tarafından yaptırılan yapıya tepki gösterdi.

Tarihi Taşan Avlusunda düzenlenen toplantıda basın açıklamasını okuyan platform üyesi Ercan Dadacan, Menemen Şehir Parkı'nda devam eden inşaatla ilgili sürecin takip edildiğini, bu inşaatın bir kent suçu olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili görüştükleri Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un inşaatı kaldıracağını söylemesine rağmen çalışmanın halen devam ettiğini aktaran Dadacan, sözün tutulmasını beklediklerini ifade etti.

Platform üyelerinden Mustafa Aydın ise Menemen'in yıllardır imar ihmalleri, işgalleri ile haşır neşir olmaktadır. Biz buna bugüne kadar bir çare bulamadık. Bundan dolayı hepimizin bir özeleştiri vermesi gerekiyor. Bu noktada bu inşaat durdurulursa yeşil alana yapılması planlanan inşaatlar için bir başlangıç olur. Bundan sonra da Menemen'de yapılacak her tür yasadışı işe hep birlikte omuz omuza bir direniş gösterme şansını yakalarız." dedi.

Kaynak: AA