Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
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Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

08.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:53
Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde E.Ç.'nin (55), K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde E.Ç.'nin (55), K.Ö.'ye (47)  çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Geçen 5 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; belediye otobüsünde yolculuk eden E.Ç., koltukta yanına yaklaştığı K.Ö.'ye çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdi. E.Ç., "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyerek, K.Ö.'ye fiziki müdahalede bulundu. E.Ç.'ye, otobüste bulunan diğer yolcular müdahale etti. E.Ç, yolcular tarafından kadının yanından uzaklaştırılarak, boş koltuğa oturtuldu. K.Ö.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde E.Ç.'nin, yolculuk sırasında yerinden kalkıp K.Ö.'nün yanına yaklaştığı ve çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdiği görüldü. Araya giren yolcuların E.Ç.'yi kadının yanından uzaklaştırması da yer aldı.

Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Menemen'de çarşaf giyen kadına saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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