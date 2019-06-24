Menemen'de başkan adaylarının kongre gerginliği devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, 25 Mayıs'ta gerçekleşen olaylı kongre sonrasında kulüp kurucularından Fikret Uzun, yaşanan tüm süreçlerin değerlendirmesini yapacağı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'e eleştirilerde bulunan Uzun, "Kulüp çalışmalarının devam edebilmesi için mahkemenin tedbir kararının kalkmasını biz istedik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da tartışmalar devam ediyor. Olaylı kongre sonrası kulüp kurucularından Fikret Uzun da bir basın toplantısı düzenleyerek kendini savundu. "Lisans ve tescil işlemleri için tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik" diyen Uzun, gelinen süreci anlattı.

"Kayyum değil sizin yaptıklarınız yüzünden oyuncu gelmez"

Uzun, Tahir Şahin'e eleştirilerde bulunarak, "Kulüp çalışmalarının devam edebilmesi için mahkemenin tedbir kararının kalkmasını biz istedik. Bize hain dediler. Biz kulübümüzü engellemeyiz. Gerektiği noktada transferlerin yapılmasını istedik, bu süreçte transfer yapılmadı. 25 Mayıs'ta yapılan kongreden 20 saat önce kulübe 199 kişi usulsüz şekilde üye yapılıyor. O gün orada antidemokratik uygulamalarla seçim yapıldı. Bizi suçluyorlar, 'transfer yapamıyoruz, hoca getiremiyoruz' diyorlar. Bir tane transferi yok, yapılan çalışma yok, kayyumun olduğu yere oyuncu gelir mi? Ben futbol oynadığım dönemlerde kulüp ile anlaşmadan önce oradan bir arkadaşımı arar kulübün durumunu sorarım. Siz kulübü şampiyon yapan oyuncunun parasını ödemezseniz, şampiyonluk primini ödemezseniz, kayyum değil, sizin yaptıklarınız yüzünden oyuncu gelmez. Tahir Şahin, Menemen Belediyespor'da büyük işler başardı. Heykeli dikilecek konumdayken aralık ve mayıs ayları arasında yaptıklarıyla kulüpten gitmesi gereken bir adam haline geldi" diye konuştu.

Fikret Uzun'un avukatı Deniz Karakurt, üç ayrı davalarının olduğunu ve genel kurulun iptalini beklediklerini söyledi. Karakurt, "Genel kurulun açıklamasını hocamız yaptı ki zaten yok hükmündedir. Kayyum için başvurumuz var; fakat beklemedeyiz. Kulübün lisans ve tescillerinin yapılmasını, teknik işlerin bitmesini bekliyoruz. 10 gün sonra yönetime tedbirin yeniden konması konusunda itiraz edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA