Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
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Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı

14.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:57
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı

Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen AK Parti'li Aydın Pehlivan göreve başladı.

Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen AK Parti'li Aydın Pehlivan göreve  başladı. Pehlivan, "Bu seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşehrilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından tutuklanmasının ardından yapılan kura çekimi ile başkanvekilliğine seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Aydın Pehlivan göreve başladı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Pehlivan, bugün Menemen Belediyesi'ndeki makamında AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, AK Parti ve MHP meclis üyelerini ağırlayarak, tebrikleri kabul etti. Aydın Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Bu seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşehrilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz. Artık Menemen'de hizmet zamanı" ifadelerini kullandı.


Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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