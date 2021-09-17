Menemen'de Ahilik Haftası Kutlandı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıya esnaf ve sanatkarların yanı sıra; İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Can Kahvecioğlu, Menemen Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabri Kurt, Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, Menemen İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven ve basın mensupları katıldı.

Törende ilk sözü alan Menemen Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Can Kahvecioğlu, konuşmasına ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın nasihatiyle başladı. Kahvecioğlu, "Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Yüzyıllar için söylenen bu sözler, ne güzel ki bugün için de geçerli. Esnaf ve sanatkarlarımıza bu sözlerin doğrultusunda hayırlı kazançlar diliyorum. Etkinliğimize gelen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerden dolayı hem Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a hem de Ahilik Haftası'nda kurulan sofraya eşlik eden herkese şükranlarını iletti.

Esnaf sanatkarların bin yıllık geleneği ve ilke edindikleri felsefeleri olan ahilik öğretilerini topluma benimsetmeyi, genç nesle aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Mutlu, "Toplumun yaşatılması gereken değerleri vardır. Ahilik bu değerlerden biridir. Ne demiş büyüklerimiz… 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Dünyanın en iyi doktorunu, mühendisini yetiştirebilirsiniz ama güzel ahlakla yetişmemişse inanın o meslekler hiç bir işe yaramaz. Ahiliği unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.

PEHLİVAN: AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORSUNUZ

Tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Sizlerle bugün bu sofrada buluşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ahilik; yiğitlik, doğruluk, cömertlik ve kardeşlik demektir. Geçmişten günümüze kadar uzanan en doğru yol haritası ve kültürel kodlarımızı taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmek ve dahası onu gelecek nesillere aktarmaktır.

Ahilik teşkilatındaki en önemli vasıf ise, iş ahlakı ve dürüstlüktür. Ne mutludur ki, Menemenimizdeki siz değerli esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik duruşunu her zaman gösteriyor, bizleri her zaman onurlandırıyorsunuz. Sivil toplum örgütlerimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla, muhtarlarımızla, Menemen'in bir birlik, bütünlük içinde olduğunu görüyoruz. Yerel Yönetimler olarak bu birlik ve beraberliği devam ettirmek boynumuzun borcu... Çünkü aramızda Menemen dayanışması ve kardeşlik bağı var. İnancımın da, umudumun da altında bu dayanışma ruhu var. Bu yıl 34. 'sünü kutladığımız Ahilik Haftası'nın, başta esnaflarımız olmak üzere Menemenimize hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Menemen'deki esnaf ve sanatkarları buluşturan Ahi Sofrası, İlçe Müftüsü Mehmet Seven'in dua okumasıyla sona erdi.

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