Menemen'de 3 Ev Sular Altında Kaldı, Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel 3 evi kullanılamaz duruma getirirken, çok sayıda hayvan telef oldu, 20'ye yakın araç zarar gördü.

İzmir'in kuzey ilçelerinde bugün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde 2 derenin taşması sonucu sular altında kalan mahallede duvarları yıkılan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri gerekli önlemleri alarak su tahliyesine başladı. Mahallede birçok hayvan sel sularından telef olurken 20'ye yakın araç da zarar gördü.

Çukuröy'de yollar ve tarlalar sular altında kalırken heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Yine Menemen'e bağlı Turgutlu Mahallesi'nde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekiplerinin kurtardığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızılay ekiplerinin mahalle halkına tüm gerekli yardımları sağlayacağı açıklandı. - İZMİR