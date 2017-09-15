Menemen Bergama'da İnegölspor'u Ağırlıyor





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birlikspor'u 4-1, Sarıyer'i de 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor yarın İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.



Menemen İlçe Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak, mücadeleyi Yiğit Peşin yönetecek. Sarı-lacivertlilerde cezalı ya da sakat oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Suat Kaya İnegölspor'u yenerek liderliklerini sürdüreceklerini söyledi. Kaya, "Sezona çok iyi başlangıç yaptık, seriyi devam ettirmek amacındayız" dedi. - Bergama