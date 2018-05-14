Menemen Belediyespor - Keçiörengücü Maçında Kavga Çıktı

Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanan TFF 2'nci Lig Play-off çeyrek final maçı öncesi büyük olaylar yaşandı.

İki takım oyuncuları ısınma hareketleri esnasında birbirlerine girdi. Keçiörengücü'nden Yakup ve Menemen Belediyespor'dan Murat'ın tartışmasıyla başlayan olaylar kavgaya döndü.

TARAFTAR DA KAVGAYA DAHİL OLDU

İki takım futbolcuları yumruk ve tekmelerle birbirlerine girerken, taraftarlar da tribünden inerek kavgaya dahil oldu, saha içi savaş alanına döndü.

Çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla olaylara müdahale etti. Ardından Keçiörengüçlü futbolcular kendilerine saldıran taraftarları sopalarla uzaklaştırmaya çalıştı.

BİR TARAFTARIN KOLU KIRILDI

Emniyetin yoğun uğraşları sonucu kavga sona ererken, bir taraftarın ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Kavga esnasında sahaya yabancı madde yağdı.