Menemen Belediyespor'da Beklenmedik Kayıp

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor şampiyonluk yolunda yara aldı.

Karşılaşmada 10 kişi kalan rakip karşısında öne geçmesine rağmen 85'inci dakikada penaltıdan yediği golle 3 puandan olan sarı-lacivertliler, kalan 5 haftaya stresli girdi. Evinde bu sezon ikinci kez puan veren İzmir ekibi, önündeki süreçte kümede kalma savaşı veren takımlarla oynayacak. Gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak Menemen, Bodrumspor'u konuk ettikten sonra art arda Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor'la dış sahada kozlarını paylaşacak, son hafta ise evinde Eyüpspor'u ağırlayıp sezonu bitirecek. - İzmir