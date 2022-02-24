Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E. ile yanındaki 2 kişi, güvenlik görevlileri ve polisin uyarılarına bıçak çekerek karşılık verdi. Polisin biber gazıyla müdahalesine rağmen saldırmaya devam eden ve daha önceden çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürülen Ramazan E. baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan gözaltına alınırken yaralanan ramazan E. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Belediye binamıza girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi." denildi.