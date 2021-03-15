Menemen Belediyesinde CHP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Menemen Belediyesinde CHP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti

15.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:34
Menemen Belediyesinde CHP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti

Menemen Belediyesi Meclisi'nde partinin aldığı grup kararına uymadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan CHP'li 3 üye, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Menemen Belediyesi Meclisi'nde partinin aldığı grup kararına uymadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan CHP'li 3 üye, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal ve Menemen Belediyesi meclis üyeleri Rasim Yiğit Özge ile Ali Aydın, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, il ve ilçe örgütlerinin aldığı kararların, uyguladıkları yöntem ve politikaların, partinin ruhuna, savunduğu ilkelere, değerlere tezat oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Menemen Belediyesinin 1 Mart'ta gerçekleşen olağan meclis toplantısında belediye çalışanlarının ve esnafın alacaklarına istinaden başkanvekiline verilecek "borçlanma yetkisi"ne kabul oyu vermeleri ve grup kararına uymamaları nedeniyle disipline sevk edildiklerini aktaran meclis üyeleri, Menemenlilerin lehine olan her kararda ellerini korkusuzca, hesapsızca kaldırmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Meclis üyeleri, siyasi görüşlerinin değişmediğini kaydederek, "Hayatımızın en önemli parçası olan CHP üyeliğimizi, bugünden itibaren askıya alıp istifa ediyoruz. Ama kalbimizdeki CHP üyeliği, sonsuza dek bakidir." ifadelerini kullandı.

Borçlanma yetkisi oylaması

Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a borçlanma yetkisi verilmesi için mart ayı meclisinde yapılan oylamada 3 meclis üyesi, CHP grubunun aldığı ret oyu kullanma kararına uymamış ve disipline sevk edilmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Prens Harry Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemen Belediyesinde CHP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:35:22. #1.16#
title