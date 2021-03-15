Menemen Belediyesinde CHP'li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti

Menemen Belediyesi Meclisi'nde partinin aldığı grup kararına uymadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan CHP'li 3 üye, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal ve Menemen Belediyesi meclis üyeleri Rasim Yiğit Özge ile Ali Aydın, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, il ve ilçe örgütlerinin aldığı kararların, uyguladıkları yöntem ve politikaların, partinin ruhuna, savunduğu ilkelere, değerlere tezat oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Menemen Belediyesinin 1 Mart'ta gerçekleşen olağan meclis toplantısında belediye çalışanlarının ve esnafın alacaklarına istinaden başkanvekiline verilecek "borçlanma yetkisi"ne kabul oyu vermeleri ve grup kararına uymamaları nedeniyle disipline sevk edildiklerini aktaran meclis üyeleri, Menemenlilerin lehine olan her kararda ellerini korkusuzca, hesapsızca kaldırmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Meclis üyeleri, siyasi görüşlerinin değişmediğini kaydederek, "Hayatımızın en önemli parçası olan CHP üyeliğimizi, bugünden itibaren askıya alıp istifa ediyoruz. Ama kalbimizdeki CHP üyeliği, sonsuza dek bakidir." ifadelerini kullandı.

Borçlanma yetkisi oylaması

Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a borçlanma yetkisi verilmesi için mart ayı meclisinde yapılan oylamada 3 meclis üyesi, CHP grubunun aldığı ret oyu kullanma kararına uymamış ve disipline sevk edilmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin