Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden

Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık adli kontrol...

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen 20 Kasım'da yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 10'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu sanık Aksoy duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Salonun küçük olması nedeniyle pandemi önlemleri gereğince salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

'SİYASET YAPMAYIN, SAVUNMA YAPIN'Duruşmada söz alan Aksoy, sıkıntılı bir belediye devraldıklarını söyledi. Aksoy, "Belediyede çok ciddi sıkıntılar vardı. Burada yargılanmamızın bir sebebi de tutulan raporla ilgili yaptığımız çalışmalardır. Bu süreçte taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili 240 adet suç duyurusunda bulundum. Envanterimizin sağlıklı olmadığını tespit ettik. Hukuken olan taşınırların fiilen olmadığı, fiilen olan taşınırların da hukuken olmadığını tespit etik. Bunların kayıt altına alınması için barkod çalışması başlattık. Belde belediyeleri kapandıktan sonra demirbaşların belediyelere gelmesi gerekiyordu. Mesela Seyrek Belediyesi'nden bize gelmesi gereken bir römork tarlada bulundu. Bizim taşınır mallarımız kimseye zimmetli değildi. Barkod sistemini belediyeye getirdik" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Aksoy'a hitaben, 'Siyaset yapıyor gibi konuşuyorsun. Siz olaya ilişkin savunmanızı yapın' dedi.'OLAYIN ÜZERİNE GİTTİM'Konuşmasına devam eden Aksoy, "Taşınır mallarını öğrenmek istiyordum, malları ayrıştırmak istiyordum. Olayın geçtiği hafta Cumhurbaşkanı otoyol açılışı için İzmir'e geldi. Ben ve başkan yardımcılarım, bir hafta ağırlama hazırlıklarıyla ilgili yoğunluk yaşadık. Olay sosyal medyada patlayınca Nisan ayında araştırılması talimatı verdim. Mali İşlere, İdari İşlere ve Hukuk İşleri'ne araştırılması için talimat verdim. 4- 5 defa toplantılar yaptık. Hurda satışıyla ilgili talimat vermedim. O günlerde tamamen Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaya kilitlendiğim için aranıp aranmadığımı hatırlamıyorum. Biz hazırlanan raporu, ilgili birimlerin olurunu aldıktan sonra araştırılması için talimatını verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Ben kendim de 2 şirkette çalıştım. Sisteme girilen bir verinin silinmesi durumunda bile sistemde kalır ki böyle bir durum söz konusu değil. Ben olayın aydınlatılması ve sonuna kadar gidilmesi için talimat verdim" diye konuştu.'İMZA BANA AİT DEĞİL'İmzaların kendisine ait olmadığını savunan Aksoy, "Bana flaş bellek verilmedi. Biz bunlarla ilgili çalışırken Mehmet Çakmak, hazırlanan raporu alıp Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'ne götürerek sunmuş. Benim bir tane ima kaşem var bildiğim. Bu da Özel Kalem'de olur ya da sekretaryada olur. Başka varsa da bilgim yok. Kaldı ki belediyeden çıktığı iddia edilen belgede bir başka fotokopiden imza bölümü alınarak evraka yapıştırılmış. Bu kriminal raporunda da geldi. Belediyeden çıkmış olsaydı belge üzerinde resmi işlem gördüğüne dair sayı numarası olurdu. İmza bana ait değil" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından aralarında Aksoy'un da bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan İlyas Tetik Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemen Belediyesi yolsuzluk davasında eski başkan ve 9 sanık tahliye edildi (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:26:45. #1.16#

title