Menemen Belediyesi'nin uzaktan eğitimleri başarıyla devam ediyor
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Menemen Belediyesi'nin uzaktan eğitimleri başarıyla devam ediyor

Koronavirüs(Covid-19) tehlikesi nedeniyle eğitime ara veren Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM)'nin uzaktan eğitimleri beğeni topluyor.

26.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:38
Menemen Belediyesi'nin uzaktan eğitimleri başarıyla devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle, Türkiye'de eğitim kurumları önce iki hafta süre ile arkasından da 30 Nisan tarihine kadar tatil edildi. Aranın verilmesi ile birlikte Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM), yaptığı hazırlıklar sonrası 18 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime başladı.

2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü MEBGEM'de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için, öğretmenler ve öğrenciler arasında kurulan online sistemle eğitimler devam ediyor. Ders videolarını Yeni Menemen TV kanalı üzerinden öğrencilerine ulaştıran Menemen Belediyesi, İzmir'de bu sistemle eğitime başlayan ilk belediye olmuştu.

Menemen Belediyesi'nden başarılı bir online eğitim sistemi

Başarılı bir sistemle öğrencilerin derslerinden geri kalmamalarını sağlayan MEBGEM, öğrenci ve velilerden de büyük takdir topluyor. Öğrencilerin evde kaldıkları süreyi verimli bir şekilde değerlendirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen MEBGEM Müdürü Kamber Yayla, ders müfredatlarını daha önce büyük oranda tamamladıklarını, eksik olan dersleri ve ders tekrarlarını ise online sistemle başarılı bir şekilde yürüttüklerini, uygulamadaki başarıdan dolayı da öğrenci ve velilerden tebrik mesajları aldıklarını belirtti.

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje ile eğitimler, okulların açılacağı tarihe kadar devam edecek.

Öğrenci ve veliler eğitimlerden memnun

MEBGEM'in online eğitimleri ile derslerine başarılı bir şekilde devam eden öğrenciler ve velileri, Menemen Belediyesi'ne bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyor.

Ece Çakır(Öğrenci): MEBGEM'in online eğitimleri ile derslere ara vermeden devam edebiliyoruz. Hem derslerimizden geri kalmıyoruz, hem de evde canımız sıkılmıyor. Okullar açılınca da hiç eksiğimiz olmadan kaldığımız yerden devam edebileceğiz. Sistem de çok güzel, kolayca girip dersleri takip edebiliyorum.

Osman Efe Coşan(Öğrenci): Konularımızın çoğunu zaten tamamlamıştık, ama tekrar yapma şansımız olmadan salgın nedeniyle okullar tatil edildi. Evde canımız sıkılıyordu. Uzaktan eğitimler başlayınca çok sevindim. Şimdi cep telefonuyla bile öğretmenlerimizin anlattığı dersleri dinleyebiliyor, test çözebiliyorum. Bize sağladığı bu imkandan dolayı Menemen Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.

Cengizhan Deniz(Öğrenci): Online eğitimler gerçekten çok faydalı oldu. Anlamadığım bazı konular vardı, onların üzerinden yeniden geçebildim, çözdüğümüz testlerle anlamam kolaylaştı. Bu hizmeti bize verdikleri için Menemen Belediyesi'ne ve MEBGEM'deki öğretmenlerimize teşekkür ederim.

Yurdal Cevahir(Veli): Salgın nedeniyle çocuklar eve hapsoldular. Derslerinden de geri kalacaklar diye korkuyorduk. Ama Menemen Belediyesi imdadımıza yine yetişti. Kısa zamanda eğitimleri başlattılar ve çocuklar da derslerinden geri kalmadılar. Bizim de içimiz rahat etti. Daha ne kadar zaman okullar kapalı kalacak bilmiyoruz, ama en azından Menemen'de eğitim devam ediyor.

Batuhan Dadak(Öğrenci): Menemen Belediye Başkanımız Serdar Aksoy'a böyle bir çalışma başlattığı için teşekkür ederim. Bizim için çok faydalı oluyor.

Kaynak: Bültenler

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