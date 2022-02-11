Menemen Belediyesi'nin üst yapı ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Çalışmalar çerçevesinde 7600 metrekare beton kilit parke taşı sokaklara adeta ilmek ilmek işlendi. 500 metre de bordürün kullanıldığı Çukurköy'de çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

3 hafta süren çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kilitli parke taşı döşeme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çukurköy sakinleri, Başkan Vekili Pehlivan'a ve Menemen Belediyesi ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçenin 65 mahallesinde yaşayan her vatandaşın mutluluğunda pay sahibi olmak istediklerini ifade ederek, "İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Çukurköy de bu mahallelerimizden biri. Mahallemizde beton kilit parke ve bordür taşı ihtiyacı vardı ve kısa sürede çalışmalara başlayıp hızlıca tamamladık. Parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir, modern yerleşim alanlarına kavuşacağız. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz Mememen Belediyesi olarak halkımızın yüzünü güldürecek hangi çalışma varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Toptan Çözüm Birimimize bağlı ekipler, tuzlama ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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