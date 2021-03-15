İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
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İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV

15.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:20

Menemen Belediyesi'ne hacizİZMİR'in Menemen Belediyesi'ne, 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi.

Menemen Belediyesi'ne haciz

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne, 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere bazı eşyalar haczedildi.

Menemen Belediyesi'nin 2.5 milyonluk borcu nedeniyle, 2 ay önce kuruma ait zeytinyağı fabrikasına haciz işlemi için yetkililer kuruma geldi. Saat 12.30 sıralarında fabrikaya gelen yetkililer, gerekli işlemleri yapmaya başladı. Bu sırada belediye yetkilileri ile valilik yetkilileri de fabrikaya geldi. Görüşme yapıldı. Belediye yetkililerinin uzlaşı sağlamak için zaman istemeleri üzerine haciz işlemi süre verilerek uygulanmadı.

Ancak tanının sürelerin dolmasına rağmen borcun ödenmesine yönelik gelişme yaşanmaması üzerine bugün alacaklı kişinin avukatı belediyede haciz işlemi başlattı. Belediyede bulunan televizyonlar, buzdolapları ve makam koltuğu dahil olmak üzere bir kısım menkulleri, haczedip muhafaza altına alındı.

Açıklama yapan Avukat Davut Mücahit, "Aralık 2020'de müvekkil adına Menemen Belediyesi'ne takip başlattık ve ilgili dosya kesinleşti. Menemen Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerden sonuç alamayınca, belediyeye ait zeytinyağı fabrikasında fiili haciz için geldik. Özellikle belediye başkan yardımcıları hali hazırda zor bir süreçten geçtiklerini, bir gün müsaade edilirse ödeme yapacaklarını belirtip süre istedi. O gün haciz yapmadan ayrıldık. Daha sonra farklı tarihlerde 2 defa daha haciz için geldiğimizde, yine başkan yardımcıları süre istemiş ve yine haciz yapmadan ayrılmıştık. Sonraki süreçte muhatap bulamadığımız gibi dosyanın çözümüne ilişkin bir yaklaşım sergilenmedi. Gelinen noktada, bugün tekrar hacze geldik. Yaptığımız görüşmede, olumlu ve çözüme yönelik bir yaklaşım göremedik. Belediyenin televizyonlarını, buzdolapları ve makam koltuğu dahil olmak üzere bir kısım menkulleri haczedip muhafaza altına aldık" dedi.

Öte yandan Menemen'de 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlamalarından hakkında yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Geçen Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Kura çekimi ile başkanvekilliğine ise AK Parti'li Aydın Pehlivan seçildi ve geçen ocak ayında göreve başladı.

İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV
İZMİR Menemen Belediyesi'ne haciz - ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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