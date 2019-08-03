Menemen Belediyesi'nde çalışanlara müzik terapisi

Her Cuma Belediye fuaye alanında gerçekleşen dinletide, çalışanlar rutin işlerini yaparken bir yandan da müzikle haftanın yorgunluğunu atıyorlar. Belediyeye gelen Menemenliler ise güzel bir sürpriz ile karşılaşıyor. Belediye bünyesinde çalışan sanatçılar tarafından verilen müzik ziyafeti, Cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Belediye Başkanı Serdar Aksoy: "Belediyeye gelen vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz olsun istedik"

Hayata geçirdiği farklı projeler ile adından söz ettiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Belediyeye gelen vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz olsun istedik. İşlerini hallederken aynı zamanda da keyifli vakit geçirsinler, kendilerini misafirimiz gibi hissetsinler istedik. Belediye çalışanı arkadaşlarımız gün içerisinde Menemen için çok çalışıyor ve yoruluyorlar. Bu onlar içinde motive eden bir uygulama oldu" dedi.

Belediye'ye gelen vatandaşlar da durumdan oldukça memnun. Önce şaşıran, sonra ise müzik dinletisine memnuniyetlerini belirten Menemenliler, sosyal faaliyetlerin artmasından, sanatsal etkinliklerin kentin her noktasında bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çalışan motivasyonu konusunda özel ve fark yaratan uygulamaları hayata geçirmeyi planlayan Menemen Belediyesi, bunun ilk adımı olarak müziğin çalışanlar üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan araştırmalara dayanarak bu uygulamayı başlattı. Dinleti üzerine yorum yapan belediye çalışanları da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve müzik dinleyerek çalışmanın kendilerine iyi geldiğini, daha rahat çalıştıklarını söylediler.

Kaynak: Bültenler