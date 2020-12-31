Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak
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Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak

31.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:46
Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak

Menemen Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, mahkeme kararıyla iptal edilen kura çekiminin, 4 Ocak pazartesi günü yenileneceğini bildirdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, mahkeme kararıyla iptal edilen kura çekiminin, 4 Ocak pazartesi günü yenileneceğini bildirdi.

Aydın Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Valiliğinin kura çekimi ile ilgili yazıyı Menemen Belediyesine gönderdiğini belirtti.

Kura çekiminin Belediye Meclisi gündemine alındığını aktaran Pehlivan, "Kura çekimi pazartesi günü yapılacak. Meclisin gündemine alındı. Meclis, 4 Ocak pazartesi günü saat 17.00'de toplanacak." ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

Aydın Pehlivan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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