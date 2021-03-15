Son dakika haber... Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "2 milyon liraya alınabilecek kameralar 9 milyon liraya alınmış"
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Son dakika haber... Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: "2 milyon liraya alınabilecek kameralar 9 milyon liraya alınmış"

15.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:58
Son dakika haber... Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan:

Son dakika haberi: İzmir'de Menemen Belediyesi'ne 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi.

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları başta olmak üzere bazı eşyalar haczedilirken, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "2 milyon liraya alınabilecek kameralar 9 milyon liraya alınmış" dedi.

Menemen Belediyesi'nin 2.5 milyon liralık borcu nedeniyle belediyenin bazı mallarına haciz işlemi uygulandı. Haczin ardından şirket avukatlarının yaptığı açıklama sonrasında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan da açıklama geldi. Pehlivan, 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alınabilecekken kameraların 9 milyon lira bedelle ihale edildiğini ifade etti. Belediye Başkan Vekili Pehlivan, "Saygıdeğer Menemenli hemşerilerim, bugün bazı basın yayın organlarında yer bulan Menemen Belediyesinde makam koltuğunun haczedildiğine ilişkin haberler üzerine sizlere açıklama yapma gereği hissettim. Göreve başladığım günden beri şeffaflık ve hesap verme anlayışında oldum. Belediyenin alacağını, işçi durumunu, esnaf ve müteahhide olan borcunu ilk meclis toplantısında halkımızla paylaştım. Menemenlinin hakkını, hukukunu korumak, tek kuruşuna sahip çıkmak konusunda tüm hemşerilerime söz verdim. Bu söz doğrultusunda geçmiş dönemde yapılan ihaleler ve borçlanmalar hakkında inceleme komisyonları oluşturduk. Bugün belediyemize haciz için gelen kişiler kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktöring şirketinin yetkilileridir. Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken, maalesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık. ya kişisel itibarımızı düşünüp ödeme yapacaktık ya da Menemenli hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutup onların hakkını hukukunu savunacaktık. Bugün ikinci yolu seçtik. Tekrar aynı durumla karşılaşırsak yine aynı tercihi seçeceğiz. Biz menzilden ziyade yolculuğa sevdalı, makamlara değil milletin gönlüne talip olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün de aynı anlayışla makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin dedik. Daha önce 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesine satmış olanlar gerekli indirimleri yapmadıkları sürece tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Korumaya çalıştığımız kişisel itibarımız değil Menemen'in, Menemen'de yaşayan 200 bin insanın hakkıdır, hukukudur" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Korkmaz

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