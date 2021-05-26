Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sanayicilerle buluştu
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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sanayicilerle buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sanayicilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) yöneticileriyle bir araya geldi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) yöneticileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, bir araya geldiği Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarıyla sorun ve talepler konusunda istişarede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, sanayicilerin sorunlarını çözmekle mükellef olduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisinin can damarı olan sanayicilerin yaşadıkları sıkıntılara yönelik olarak çözüm odaklı hareket edeceklerini aktaran Pehlivan, "Sorun, talep ve projelerinizi ekibimizle değerlendirmesini yaparak ihtiyaç sırasına göre çalışmalarımızı başlatıyoruz. Daha güzel bir Menemen için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

USAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu da faaliyet gösterdikleri sanayi bölgesinin 800 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Ulukent Sanayi Bölgesi'nin yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydeden Telcioğlu, "Gerekli destekler sağlandığı takdirde bugün 6 bini bulan istihdam sayısını 25 binlere çıkarabiliriz. Amacımız, başta dünyada marka olmuş Türk firmaları olmak üzere tüm yatırımcıları bölgemize çekebilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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