Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)

13.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:02

Menemen Belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Menemen Belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı.

CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi.

Başkan Vekili olarak aday gösterilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu.

Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu (2) - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 17:04:16. #1.14#
title