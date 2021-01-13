Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu
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Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu

13.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:08

Menemen Belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Menemen Belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı.

CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi.

Başkan Vekili olarak aday gösterilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu.

Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi, usule aykırı olduğu gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti.

Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamış, 7 Ocak'taki meclis toplantısında da CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla kura çekimi gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.

Doğan'ın dün olağanüstü topladığı mecliste yeterli çoğunluk sağlanamamış ve meclis, bugün kura çekimi gündemiyle ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu
Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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