Menemen Barış Şarkılarıyla Yankılandı

Yoğun ilgi gören konserde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'i özel ve güzel yapan şey çiçek tarlasını andıran rengarenk yapısıdır.

Yoğun ilgi gören konserde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Menemen'i özel ve güzel yapan şey çiçek tarlasını andıran rengarenk yapısıdır. Bu gece de hep birlikte çok renkli ve çok güzel bir geceye imza atacağız. Mevla'm bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Menemen Belediyesi tarafından Asarlık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde Miraz Topluluğu, Şehriban Duman ve Oğuz Görceğiz sahne aldı. Büyük ilgi gören konserlere, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Konserler öncesi bir konuşma yapan Başkan Vekili Pehlivan, "Merhaba kıymetli dostlarım, sevgili hemşehrilerim. Bu gurur gecemizde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum.

Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, Cihan'da barış" anlayışının yılmaz savunucularıyız. Bugün bölgemizde yaşanan acılara bakıldığında, barışın ne kadar değerli ve korunması gereken bir şey olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Ancak kalıcı barışın sağlanabilmesi, yaşatılması için de toplumsal birliğimizin, bütünlüğümüzün kusursuz olması her şeyden önemli.

Menemenimizi özel ve güzel yapan şey, çiçek tarlasını andıran rengarenk yapısıdır. Farklılıklarımızın birbirimize kattığı değer, paha biçilemez. Çünkü Menemen köklü geçmişi ile bölgemizin değerler kentidir.

Belki biz tüm dünyadaki acıların önüne geçemeyebiliriz. Ancak hep birlikte kendi kentimizde kalıcı bir barış ve huzur ortamını yaratıp, yaşatabiliriz. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağıma tüm samimiyetimle söz veriyorum. Menemen ortak çabamızla mutlu, umutlu, huzurlu, insanların yaşadığı, hayranlık uyandıran bir kent olacak.

Mevla'm birliğimizi, beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu vesile ile önce ülkemizin, sonradan tüm dünyanın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Her gününüz barış olsun. Sanatçılarımıza da bu geceye türküleriyle renk kattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanatçılar Miraz Topluluğu, Şehriban Duman ve Oğuz Görceğiz'in şarkılarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ın, Şehriban Duman ile birlikte söylediği türküler de izleyenleri mest etti.

SANATÇILARA TESTİ VE ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Sanatçılara çiçek ve Menemen'e özgü testi takdim eden Başkan Vekili Pehlivan, "Asarlık bu gece başka bir güzeldi. 'Barışa Konser' programımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre