Menemen Adliyesinde, hükümlülerce yapılan resimler, sergilendi
Haberler » Güncel » Menemen Adliyesinde, hükümlülerce yapılan resimler, sergilendi - Haber

Menemen Adliyesinde, hükümlülerce yapılan resimler, sergilendi

İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin ürettikleri resimlerden oluşan sergi, Menemen Adliyesinde açıldı.

17.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:58
Menemen Adliyesinde, hükümlülerce yapılan resimler, sergilendi

4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin ürettikleri resimlerden oluşan sergi, Adliyesinde açıldı.

Serginin açılışına Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu da katıldı. Hükümlülerce yapılmış üç boyutlu resimlerin de yer aldığı serginin, 21 Şubat'a kadar görülebileceği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Menemenlileri sergiyi görmeye davet etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler