Menemen Adliyesinde, hükümlülerce yapılan resimler, sergilendi

17.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:58

İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin ürettikleri resimlerden oluşan sergi, Menemen Adliyesinde açıldı.

Serginin açılışına Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu da katıldı. Hükümlülerce yapılmış üç boyutlu resimlerin de yer aldığı serginin, 21 Şubat'a kadar görülebileceği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Menemenlileri sergiyi görmeye davet etti.

Kaynak: AA