Menekşe plajında bayram yoğunluğu
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Menekşe plajında bayram yoğunluğu

Menekşe plajında bayram yoğunluğu Tatili ve güzel havayı fırsat bilenler denize akın etti Kurban Bayramı'nda İstanbul'da geçirenler sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti.

02.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:32

Menekşe plajında bayram yoğunluğu

Tatili ve güzel havayı fırsat bilenler denize akın etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda İstanbul'da geçirenler sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Menekşe plajını dolduran yüzlerce vatandaş sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Kurban Bayramı'nın 3.gününde İstanbul'da olan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip Küçükçekmece'deki Menekşe plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla denize gelen çok sayıda vatandaş sıcak havada denize girip serinledi. Bazı vatandaşlar kumda güneşlenirken kimileri de ağaç gölgesinde piknik yaptı, serinledi. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı plajda koronaya adeta davetiye çıkarıldı.

"Kurallara uymuyoruz"

Takdiri Allah'a bıraktıklarını ifade eden Muharrem Çözmez, "Arkadaşla beraber geldik yoğunluk var sosyal mesafeye dikkat ederek kendi önlemimizi kendimiz alıyoruz. İnsanlar yine dikkat etmiyorlar sosyal mesafeye gördüğünüz gibi bizde maskesiziz burada takmamız şart ama yapmıyoruz" diye konuştu.

Menekşe plajında bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA

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