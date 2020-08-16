MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
16.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:28

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Rüzgarlı havaya rağmen plajı dolduranların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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